بالفيديو.. وزير الموارد البشرية يطلق مبادرة “تطوع بخبرتك” بمشاركة عدد من الوزراء

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي اليوم الأربعاء عن إطلاق مبادرة “تطوع بخبرتك”، التي تقدم الحلول التخصصية لمختلف فئات المجتمع.
وقال الراجحي للخبراء والمختصين، إن خبراتهم ثروة، ساهمت في تنمية المجتمع وازدهار الوطن، داعيا إياهم إلى أن يجعلوا هذا الأثر يمتد بمشاركتهم في المبادرة.
وأوضح أنه يتشرف بأن يكون من المشاركين في المبادرة التي ستجري يومي 6 و7 ديسمبر الجاري، من الساعة 6 مساء إلى 9 مساء، لتشارك المعرفة والخبرة بما يخدم المجتمع والوطن.
ويشارك في المبادرة كل من وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الفتاح الفضلي.
وتأتي المبادرة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 بهدف تشجيع العمل التطوعي، بمشاركة الوزراء وقيادات المجتمع عبر تطوعهم الاحترافي لتقديم الحلول التخصصية للتحديات التي تواجه المنظمات غير الربحية ورواد ورائدات الأعمال والعمل الحر وطلاب التعليم العام والجامعي عبر مجموعة من الوسائل المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وسيكون تقديم الحلول التخصصية للتحديات عبر لقاءات جماهيرية أو ورش تدريبية أو استشارات فردية، والتي ستقام بمدينة الرياض بعد تلقي رسالة تأكيد المشاركة في حال قبول التسجيل.
يسعدنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة #تطوع_بخبرتك، والتي تقدم الحلول التخصصية لمختلف فئات المجتمع.
أخواني وأخواتي الخبراء والمختصين، خبراتكم ثروة، ساهمت في تنمية المجتمع وازدهار الوطن، فاجعلوا هذا الأثر يمتد بمشاركتكم . pic.twitter.com/p0IZHbsTzV
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) December 1, 2021