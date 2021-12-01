جمال عارف يستشهد بالهلال للحد من الخلافات في النصر والاتحاد والأهلي

وجه الإعلامي الرياضي، جمال عارف، رسالة إلى أندية النصر والاتحاد والأهلي، للحد من الانقسامات والخلافات بين جماهيرهم، مستشهدا بالنتائج التي يحققها فريق الهلال خلال الفترة الماضية.
وقال جمال عارف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النتائج والإنجازات والاستمرار في هذه الحالة يحمي النادي من الانقسامات”.
وأوضح: “مثلا الهلال قليل أن تشاهد الانقسامات بين جماهيره لكنها تحدث عندما تتراجع النتائج ويخفق في البطولات.. أقرب ما حدث في الهلال عندما ترأس الأمير محمد بن فيصل النادي في فترته الثانية!.. النتائج تحدد حالة النادي!”. وفق “أخبار 24”.
وتابع جمال عارف: “لو استمرت الحالة الفنية الإيجابية للاتحاد والنصر والأهلي مثل ما يحدث في الهلال لوجدنا حالة الاستقرار والهدوء بين الجماهير في هذه الأندية.. إذن أعطني نتائج وبطولات وخذ استقرار وهدوء ولما شاهدنا خلافات أو انقسامات”.
لو استمرت الحالة الفنية الايجابية #للاتحاد #النصر #الاهلي مثل مايحدث في الهلال لوجدنا حالة الاستقرار والهدوء بين الجماهير في هذه الاندية .
اذن اعطني نتائج وبطولات وخذ استقرار وهدوء ولما شاهدنا خلافات اوانقسامات
— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) December 1, 2021