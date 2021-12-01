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رياضة > جمال عارف يستشهد بالهلال للحد من الخلافات في النصر والاتحاد والأهلي
01/12/2021   10:43 م

جمال عارف يستشهد بالهلال للحد من الخلافات في النصر والاتحاد والأهلي

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وجه الإعلامي الرياضي، جمال عارف، رسالة إلى أندية النصر والاتحاد والأهلي، للحد من الانقسامات والخلافات بين جماهيرهم، مستشهدا بالنتائج التي يحققها فريق الهلال خلال الفترة الماضية.

وقال جمال عارف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النتائج والإنجازات والاستمرار في هذه الحالة يحمي النادي من الانقسامات”.

وأوضح: “مثلا الهلال قليل أن تشاهد الانقسامات بين جماهيره لكنها تحدث عندما تتراجع النتائج ويخفق في البطولات.. أقرب ما حدث في الهلال عندما ترأس الأمير محمد بن فيصل النادي في فترته الثانية!.. النتائج تحدد حالة النادي!”. وفق “أخبار 24”.

وتابع جمال عارف: “لو استمرت الحالة الفنية الإيجابية للاتحاد والنصر والأهلي مثل ما يحدث في الهلال لوجدنا حالة الاستقرار والهدوء بين الجماهير في هذه الأندية.. إذن أعطني نتائج وبطولات وخذ استقرار وهدوء ولما شاهدنا خلافات أو انقسامات”.

جمال عارف يستشهد بالهلال للحد من الخلافات في النصر والاتحاد والأهلي

رياضة
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