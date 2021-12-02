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جديد المحليات > “الأحوال المدنية” تدعو النساء مجدداً للمبادرة بالحصول على بطاقة الهوية وعدم رهنها
02/12/2021   8:43 ص

“الأحوال المدنية” تدعو النساء مجدداً للمبادرة بالحصول على بطاقة الهوية وعدم رهنها

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جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الدعوة للنساء بالمبادرة في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية النسائية عند بلوغ سن الـ15 عاماً.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية تعد إثباتاً للشخصية للحماية والحفاظ على الحقوق ومنع انتحال الشخصية.

ولفتت إلى أن بطاقة الهوية تُسهل كافة التعاملات في القطاعات الحكومية والخاصة، مناشدة النساء عدم رهنها؛ كونها وسيلة إثبات رسمي لهن. وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” تدعو النساء مجدداً للمبادرة بالحصول على بطاقة الهوية وعدم رهنها

جديد المحليات
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