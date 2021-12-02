“الأحوال المدنية” تدعو النساء مجدداً للمبادرة بالحصول على بطاقة الهوية وعدم رهنها

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الدعوة للنساء بالمبادرة في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية النسائية عند بلوغ سن الـ15 عاماً.
وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن بطاقة الهوية الوطنية النسائية تعد إثباتاً للشخصية للحماية والحفاظ على الحقوق ومنع انتحال الشخصية.
ولفتت إلى أن بطاقة الهوية تُسهل كافة التعاملات في القطاعات الحكومية والخاصة، مناشدة النساء عدم رهنها؛ كونها وسيلة إثبات رسمي لهن. وفق “أخبار 24”.
بطاقة الهوية الوطنية النسائية تعد إثباتا لشخصيتك فبادري بالحصول عليها عند بلوغك سن الخامسة عشر عاما#الاحوال_المدنية #أبشر pic.twitter.com/oT7dJrXQh5
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) December 1, 2021