4.5 مليون زائر لموسم الرياض خلال شهر.. وتوفير نحو 122 ألف وظيفة

شهد موسم الرياض حضوراً بنحو 4.5 مليون زائر خلال شهر، من مواطنين ومقيمين وسياح من داخل المملكة وخارجها من الدول العربية أو بقية دول العالم.
فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها موسم الرياض أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.
وتوزع عدد الحضور بين 3.6 مليون زائر من مدينة الرياض، و620 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد القادمين للموسم من دول الخليج أكثر من 163 ألف شخص، فيما فاق عدد الزوار القادمين من مختلف دول العالم 145 ألف زائر.
يُشار إلى أن “موسم الرياض2021″، انطلق في 20 أكتوبر الماضي، ويضم 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، إضافة إلى المربع ونبض الريا ورياض سفاري وشجرة السلام ومنطقة خلّوها وقرية زمان.
وفق “أخبار 24”.