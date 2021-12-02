هيئة فنون العمارة والتصميم تكشف تفاصيل مبادرة “ميثاق الملك سلمان العمراني”

كشفت هيئة فنون العمارة والتصميم عن تفاصيل مبادرة “ميثاق الملك سلمان العمراني”، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم بقصر طويق في الحي الدبلوماسي بالرياض، بحضور نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، إلى جانب مسؤولين ومتخصصين ومهتمين بقطاع العمارة والتصميم في المملكة.
وأكد نائب وزير الثقافة أن إطلاق “ميثاق الملك سلمان العمراني” يأتي احتفاءً بالقيم التي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وجودها في المشاريع العمرانية في منطقة الرياض إبّان إمارته لها، لتتشكّل بذلك ملامح هوية عمرانية مميزة، نفخر بأن نضعها في إطار علمي منهجي تحت مسمى “ميثاق الملك سلمان العمراني”.
وأضاف أن هذا الميثاق لم يأت إلا نتيجة دراسة واستيعاب واسعين لجميع أبعاد نمط العمارة السلمانية ودلالاتها الثقافية والاجتماعية، ساعين لأن يكون بدايةً لرؤية أصيلة وفريدة تسهم في تشكيل هوية عمرانية لمختلف مناطق المملكة ومراعاتها العناصر الفريدة لكل منطقة.
وأوضحت الدكتورة سمية السليمان، أن ميثاق الملك سلمان العمراني يأتي استلهاماً لمسيرة خادم الحرمين الشريفين في رسم الوجه الحضاري والمعماري لمدينة الرياض، استناداً على جذورنا وثقافتنا وهويتنا الوطنية، وهو ما نستشعر حضوره الحي، والذي ينبض بروح الهوية الثقافية الأصيلة.وفق “أخبار 24”.
وتهدف المبادرة إلى تأصيل العمارة السلمانية، وتجسيدها من حيث الفلسفة والنهج التصميمي في عدة قيم، حيث يستعرض المعرض، الاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين، ويحتوي المعرض على مشاريع مميزة حاصلة على جوائز عالمية ومحلية، كما يُعرّف بقيم ومبادئ الميثاق لتُساعد على توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ابتدأت في مدينة الرياض، ليصل تأثيرها إلى بقية مناطق المملكة والعالم.