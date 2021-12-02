بالفيديو.. متى تنتهي جائحة “كورونا” في العالم؟.. متحدث “الصحة” يرد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن انتهاء جائحة “كورونا” على مستوى العالم يرتبط بانخفاض انتشار العدوى.
وأضاف العبدالعالي خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن العوامل التي تجعل الجائحة تنتهي تتعلق بوجود مناعة مجتمعية في العالم وليس داخل دولة واحدة أو إقليم، مع انخفاض معدلات وفرص انتشار العدوى بشكل كبير.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد استبعد إمكانية العودة للحجر الصحي والإجراءات الاحترازية المُشددة بالمملكة بعد ظهور متحور “أوميكرون”. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متى ستنتهي جائحة #كورونا؟
متحدث الصحة د. محمد عبد العالي يجيب.. #الراصد pic.twitter.com/CMU05wU5qK
— الراصد (@alraasd) December 1, 2021