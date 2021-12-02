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جديد المحليات > شاب يحول سطح منزله للموسم الثالث إلى مزرعة خضراوات بالقريات.. وهذه قصته
02/12/2021   8:43 ص

شاب يحول سطح منزله للموسم الثالث إلى مزرعة خضراوات بالقريات.. وهذه قصته

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حوّل شاب في محافظة القريات، سطح منزله للموسم الثالث إلى مزرعة خضراء مُصغرة باستخدام تقنية “الزراعة المائية”.

وقال الشاب بدر الحامد خلال تقرير لقناة “الإخبارية”، إن الفكرة جاءت له أثناء دراسته في أيرلندا، قبل أن يعمل على تطويرها في كل موسم حتى نجحت بشكل كامل، داعياً الجميع إلى إطلاق المبادرات التي تعود عليهم بالنفع.

ولفت إلى أنه يزرع حالياً الكوسة والخيار والطماطم والفلفل والورقيات داخل المزرعة، مشيراً إلى أن المزرعة تكفي حاجته لأسابيع طويلة، كما يوزع منها على الجيران والأقارب. وفق “أخبار 24”.

شاب يحول سطح منزله للموسم الثالث إلى مزرعة خضراوات بالقريات.. وهذه قصته

جديد المحليات
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