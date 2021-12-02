شاب يختفي بظروف غامضة بجازان.. والعثور على هاتفه بقرية مهجورة

تُكثف الجهات الأمنية، عمليات البحث عن شاب فُقد في ظروف غامضة قبل عدة أيام بمحافظة أحد المسارحة في جازان.
وقال المواطن أحمد العواجي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن شقيقه “علي” يعاني اعتلالات نفسية وحاولت الأسرة علاجه دون جدوى، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من قيام شقيقه بالسفر إلى اليمن دون إدراك منه.
وأضاف العواجي، أن الأسرة عثرت على جوال المفقود داخل قرية مهجورة منذ 10 سنوات، مبيناً أنهم تلقوا اتصالات من بعض الأشخاص برؤيتهم شقيقه في أبها لكن الجهات الأمنية بحثت في كل الاتجاهات دون أن تعثر عليه حتى الآن. وفق “أخبار 24”.
فيديو | شقيق المفقود “علي العواجي”:
أخي أحمد يعاني من اعتلالات نفسية.. وبحثنا فوجدنا هاتفه الشخصي في قرية مهجورة منذ 10 سنوات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uuFNXRICyD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 1, 2021