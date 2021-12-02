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جديد المحليات > الحصيني: موجة برد متوسطة اعتباراً من اليوم.. ودرجات الحرارة الصغرى تصل إلى 3° في المناطق الشمالية
02/12/2021   12:39 م

الحصيني: موجة برد متوسطة اعتباراً من اليوم.. ودرجات الحرارة الصغرى تصل إلى 3° في المناطق الشمالية

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء المملكة موجة برد متوسطة القوة، اعتباراً من مساء اليوم (الخميس).

وقال الحصيني إن ذروة الموجة ستكون يومي السبت والأحد المقبلين، وستبدأ بالمنطقة الشمالية، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 و7 درجات، ثم المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها التي ستتراوح فيها ما بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة المنورة ما بين 8 و17 درجة مئوية.

ونصح الأشخاص العازمين على الخروج ليلاً للبر والاستراحات في الأماكن المفتوحة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بارتداء الملابس الشتوية. وفق “أخبار 24”.

الحصيني: موجة برد متوسطة اعتباراً من اليوم.. ودرجات الحرارة الصغرى تصل إلى 3° في المناطق الشمالية

جديد المحليات
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