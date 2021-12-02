وصف الإقبال عليها بـ”الهوس”.. استشاري يحذر من عمليات التجميل ومضاعفاتها التي قد تؤدي للوفاة

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مما وصفه بـ”الهوس” بعمليات التجميل؛ دون الانتباه للمخاطر المحتملة، والتي قد تؤدي للوفاة.
ودعا النمر لإجراء دراسة حول “الهَوَس” الحالي بجراحات التجميل والذي وصل إلى شرائح مجتمعية معينة رغم مضاعفاتها، الاقتصادية، والصحية، والنفسية، مشيراً إلى أهمية تنظيم حملات توعية مكثفة ومستمرة لتصحيح مفهوم “الجمال” ومدى حاجة العمليات لدى تلك الفئة.
وأضاف أن الحال وصل لأن تأخذ الفتاة قرضاً من البنك بـ 80 ألف ريال وقد لا تستطيع الوفاء به؛ لعمل جراحة لا ضرورة لها وقد تفشل تلك الجراحة وتعيش مع تشوهاتها وقد تموت.
وطالب النمر؛ عقب وفاة مريضة بمركز طبي خلال عملية تجميلية، بضرورة تشديد الرقابة على مراكز جراحات اليوم الواحد، لافتاً إلى أن مستوى بعضها متدنٍ جدًا مهنيًا. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد أغلقت أحد مراكز جراحات التجميل بالرياض على خلفية وفاة مريضة به نتيجة خضوعها لعملية جراحية دون إشراف استشاري مختص، بالإضافة لتدني مستوى تقديم الخدمة في المركز، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية.