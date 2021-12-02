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جديد المحليات > المؤسسة تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح
02/12/2021   12:42 م

المؤسسة تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

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أعلنت المؤسسة اليوم عن طرح المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية (535) ألف طن قمح للتوريد خلال شهري (مايو ويوليو 2022).

وصرح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (9) بواخر, بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو (3,4) مليون طن، إضافة الى شراء كمية (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم. وفق “أخبار 24”.

المؤسسة تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن قمح

جديد المحليات
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