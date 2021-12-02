مختص في “الأرصاد” يحذر المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة.. وينبه لنقطة مهمة عند ري المزروعات

حذر المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة إلى مناطق المملكة.
وأضاف “العقيل”، خلال حديثه في “برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن ري المزروعات في الصباح الباكر في مثل هذه الأجواء سيؤدي إلى تجمدها، وبالتالي حدوث خسائر اقتصادية.
ودعا المزارعين وأصحاب الإبل والمواشي ومن هم في البر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب انخفاض درجات الحرارة.
فيديو | #الأرصاد: نحذر المزارعين وأصحاب المواشي ومن هم في البر من كتلة باردة قادمة إلى مناطق #المملكة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/n6j5Jmzaw7
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 2, 2021
وفق “أخبار 24”.