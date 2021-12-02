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جديد المحليات > مختص في “الأرصاد” يحذر المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة.. وينبه لنقطة مهمة عند ري المزروعات
02/12/2021   12:44 م

مختص في “الأرصاد” يحذر المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة.. وينبه لنقطة مهمة عند ري المزروعات

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حذر المختص في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة إلى مناطق المملكة.

وأضاف “العقيل”، خلال حديثه في “برنامج اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن ري المزروعات في الصباح الباكر في مثل هذه الأجواء سيؤدي إلى تجمدها، وبالتالي حدوث خسائر اقتصادية.

ودعا المزارعين وأصحاب الإبل والمواشي ومن هم في البر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وفق “أخبار 24”.

مختص في “الأرصاد” يحذر المزارعين وأصحاب المواشي من كتلة باردة قادمة.. وينبه لنقطة مهمة عند ري المزروعات

جديد المحليات
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