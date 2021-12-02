كشفت شركة “مرسيدس” عن النموذج الأولي من سيارتها الكوبيه الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة “بروجكت مايباخ”، والتي تعد ثمرة التعاون بين الشركة، والمصمم الأمريكي الذي توفي الأسبوع الماضي “فيرجيل أبلوه”.
وجهزت الشركة السيارة بإطارات سميكة متماسكة لتناسب جميع التضاريس، ومنحتها مظهراً ذا لونين يخفي الخلايا الشمسية الموجودة تحت غطاء المحرك التي تم تزويدها بها لتعزيز مدى قيادة السيارة.
وتعرض “بروجكت مايباخ” في متحف “روبيل” في ميامي، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة بصدد إنتاج “بروجكت مايباخ”؛ غير أنها ذكرت أن هذا النموذج الأولي يجسد إمكانيات التصميم المستقبلي.
وفق “أخبار 24”.