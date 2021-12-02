8 حيل هندية قديمة تحسن من حياتك اليومية

في ظل النصائح المتعلقة بكيفية الحفاظ على اللياقة البدنية، وبعض الخطوات التي يتخذها البعض من أجل جسد ممشوق للسيدات ومليء بالعضلات للرجال، والأنظمة الغذائية القاسية، نشعر أحيانًا بالرغبة في التخلي عن ذلك.
وفي الهند يتخلى المواطنون عن هذا كله، ويعودون لتاريخ أجدادهم التقليدي، متخذين في الاعتبار السمات الفردية لكل شخص، وسواء أكنت تتطلع لتغيير جذري في حياتك أو مجرد دمج لبعض العادات الصحية في نظامك اليومي فنحن نقدم لك 8 حيل أو نصائح هندية قديمة تحسن من حياتك اليومية، وفقًا لموقع “برايت سايت”.
التنظيف الجاف للجسد
تركز هذه التقنية على فرك الجسم باستخدام فرشاة من مكونات طبيعية، أو باستخدام الأيدي، مع تدليك مناطق الوزن الزائدة في الأرجل واليدين والبطن، وتبدأ من أسفل القدمين، وصعودًا باتجاه ضـربات القلب.
وتحفز هذه الطريقة الجهاز اللمفاوي على إزالة السموم، كما أنها تقشر الجلد وتقلل من السيلوليت، وتمنحك بشرة ناعمة كالأطفال، وتشعرك بالاسترخاء خاصة بعد يوم عمل طويل وشاق. وفق “أخبار 24”.
2- سر التوابل
لا يقتصر عمل التوابل فقط، على إضافة النكهات للطعام، فلها خصائص علاجية أيضًا، فمثلا يمكنك تجربة الكركم لتقليل الالتهابات والزنجبيل للمساعدة على الهضم، والقرفة لتنظيم نسبة السكر في الـدم، وبصفتها مضادة للبكتريا، فيمكن للبهارات أن تساعدك على التخلص من العدوى.
3- تدليك الجسم
يمكنك تدليل نفسك، بالقيام ببعض التدليك لجسدك، وهو من شأنه أن يعالج توتر العضلات العام في الجسم، ويمكنك فعل ذلك بالعجين والزيت الدافئ وليس الساخن بالطبع، وغرض ذلك تغذية أنسجة الجسم.
4- المحافظة على نظافة اللسان
لون اللسان يخبرنا الكثير عن صحة الفم، فإذا لاحظت لونا أبيض، فعليك استخدام تقنية كشط البكتيريا الضارة والقضاء على رائحة الفم الكريهة، باستخدام ملعقة أو الأدوات المخصصة لذلك.
5- ممارسة الرياضة
تجعلك ممارسة الرياضة تشعر بالرضا، وهذه حقيقة علمية، فالجسم بعد ممارسة التمارين يطلق ما يعرف باسم “الإندورفين”، الذي يعمل على تعزيز الشعور بالسعادة والرضا.
لكن ممارسة الرياضة بشكل مفرط قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ولذلك عليك إذا كنت تمارس الرياضة بإفراط أن تتراجع وتخفض معدلات تمارينك إلى النصف، وإن لم تمارسها فعليك تجريب المشي أو غير ذلك من الأنشطة البسيطة.
6- التأمل
عليك إعطاء الفرصة للتأمل، الذي من الممكن أن يكون من أكثر العادات التي تغير حياتك، وتوازن بين الجسم والعقل، فيمكن أن يكون للتوتر والأرق والقلق، تأثير سلبي على أجسامنا.
ويمكن للتأمل أيضًا علاوة على كونه متحكمًا في التوتر، أن يمنحك نظرة أكثر تفاؤلًا وإيجابية تجاه الحياة، لذا حاول الحفاظ على الهدوء والتأمل.
7- تمارين التنفس
رغم كون التنفس ما يبقينا على قيد الحياة، وهو أول وآخر شيء نفعله في حياتنا، إلا أننا لا نوليه الكثير من الاهتمام، فممارسة تمارين التنفس يمكن أن تشعرك بالرضا، لما لها من تأثير إيجابي مساعد على الاسترخاء والتركيز.
8- الشعر الهندي
يبدو استخدام الزيوت للشعر من الأمور القديمة، التي تخلصنا منها الآن واتجهنا بدلًا منها إلى المستحضرات الكيميائية، إلا أن استخدام الزيوت للشعر يساعد على تحسين جودته وملمسه وكثافته، ومن المهم استخدام حمام الزيت من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.