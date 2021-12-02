“اليونسكو” تستشهد بنجاح منصة “مدرستي” كنموذج للتعليم عن بُعد أثناء جائحة “كورونا”

استشهدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بنجاح منصة “مدرستي” التي قدمتها المملكة كأحد النماذج التشغيلية المبتكرة والمميزة في العملية التعليمية أثناء جائحة “كورونا”.
وأصدرت المنظمة كتاباً حديثاً في منتصف نوفمبر الماضي، عن “إعادة بناء مستقبل أفضل للتعليم (الدروس المستفادة من الابتكارات التعليمية أثناء جائحة كورونا)، خصَّصت فيه فصلًا كاملًا عن منصة “مدرستي”، ونجاح تجربة التعليم عن بُعد في المملكة.
وتناول الكتاب دور المعلمين والمعلمات في منصة “مدرستي”، وحجم التدريب الذي حصلوا عليه، ورضا أولياء الأمور عن مدى تفاعل المعلمين والمعلمات مع أبنائهم، كما تطرق الكتاب إلى الدافعية العالية لدى الطلبة في السعودية تجاه التعليم الإلكتروني.
وتطرق لشراكة منصة “مدرستي” مع شركة مايكروسوفت، وبرنامج تكافل من القطاع غير الربحي لدعم الطلبة من ذوي الدخل المحدود، ومشاركة وزارة التعليم مع وزارة الاتصالات لتعزيز التعليم في المناطق النائية، كما استعرض الكتاب ما قدمته وزارة التعليم في “مسابقة مدرستي تبرمج” بمشاركة 4.7 مليون طالب وطالبة، مما أسهم في رفع المهارات الرقمية لدى الطلبة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن تجربة المملكة في التعليم عن بُعد أثناء جائحة كورونا قد حظيت بإشادة العديد من المنظمات التعليمية الدولية، ووصفت منصة “مدرستي” بالنموذج السعودي الرائد والمميز عالمياً، بفضل الدعم الذي يجده قطاع التعليم في المملكة.