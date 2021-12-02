وزير البيئة يطلق مشروعاً لدراسة جدوى استخدام مياه التحلية في الزراعة

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، اليوم (الخميس)، مشروعاً لدراسة جدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية.
ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، وكذلك تحديد المساحات الزراعية ونوع المحصول وأساليب الزراعة والري.
كما سيهتم المشروع بدراسة إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحديد تقنيات التحلية المناسبة اقتصادياً، ومدى إمكانية المزج بين مياه التحلية والمياه المعالجة، والمياه السطحية المتجددة في الزراعة.
كما يسعى المشروع إلى إيجاد تحالفات زراعية اقتصادية، وإنشاء كيانات قادرة على تنفيذ مخرجات هذا المشروع بكفاءة عالية، وذلك بطرحه للاستثمار، أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المياه المحلاة، وتستهدف زيادة معدل الإنتاج اليومي ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب من مياه الشرب بحلول عام 2025م.