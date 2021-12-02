بهذه الخطوات يمكنك اكتساب عادة إيجابية جديدة

نجد أحيانًا أن اكتساب عادات إيجابية، أمر ليس هينًا كعادات الاستيقاظ مبكرًا أو ممارسة التمارين، لكن في الواقع يمكنك اكتساب العادات الإيجابية بخطوات بسيطة يقدمها علماء السلوك، ونستعرضها خلال هذا الموضوع.
وفي كتابها “كيف نتغير؟” تشرح المتخصصة في علم السلوك “ميلكمان”، وفقًا لموقع “سي إن إن عربية”، 5 خطوات لاكتساب العادات الإيجابية الجديدة:
1-تحديد الهدف
عليك أن تحرص على وضع هدف واضح، وكم سيستغرق هذا الهدف لتحقيقه، مثلا بدلًا من القول: “سأمارس التأمل”، عليك أن تقول: “سأتأمل لمدة 15 دقيقة كل يوم”، وعليك جعل الأهداف العامة أهدافًا صغيرة.
2- خطة مفصلة
بعد تحديد الأهداف عليك التفكير في الخطة متى ستحققها وكيف ستفعل ذلك، وماذا ستفعل تحديدًا، وعليك أن تعرف أنك ستحرز مزيدًا من التقدم بهذه الطريقة، وعلى خطتك أن تكون مفصلة، وبهذا ستعمل على جعل خطتك عادة روتينية.
3. اجعل التكرار ممتعًا
هل سمعت من قبل عن “تجميع الإغراءات”؟ فتجميع الإغراءات المقصود به أن تسمح لنفسك مثلا بمشاهدة برنامجك المفضل أثناء ممارسة الرياضة، أو الاستماع لإحدى الأغاني أثناء الطهي، فالإغراءات تشجع على المتابعة، وتجعل تحقيق الهدف مصدرًا للمتعة. وفق “أخبار 24”.
4. عادات مرنة
في مرحلة محاولة اكتساب عادات جديدة، عليك اعتماد بعض التغييرات في روتينك، وهو جعل عاداتك مرنة، فبإمكانك مثلا ممارسة التأمل في السابعة صباحًا أو في الخامسة مساءً، المهم أن تمارس التأمل.
5. ابحث عن الدعم
عليك دائمًا أن تحاول البحث عن الدعم الاجتماعي، من الأصدقاء أو من العائلة، فإذا أردت أن تمارس الجري بانتظام فعليك الانضمام لنادٍ للركض، مع الأصدقاء أو العائلة.
في النهاية يجب أن تعرف أن العادات الجيدة معدية، لذلك عليك الوجود في صحبة تسعى لتحقيق أهداف إيجابية لتحققها معهم.