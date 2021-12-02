“الإحصاء”: 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على المياه المعبأة للشرب و37% يشترون منتجات عضوية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن حوالي 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على العبوات كمصدر رئيسي لمياه الشرب في العام الحالي 2021 بنسبة ارتفاع بنحو 8.3% عن عام 2019، فيما يتم الاعتماد على الفلاتر كمصدر مياه للشرب بنسبة 16%.
وأوضحت الهيئة من خلال نتائج مسح البيئة المنزلي الذي أصدرته أمس، أن نسبة الاعتماد على الصهاريج “وايت” بلغت أكثر من 10.9%، ونسبة الاعتماد على الشبكة العامة كمصدر لمياه الشرب 4.5%، وجاء الاعتماد على الآبار المنزلية بنسبة 0.80%.
وكشفت البيانات أن نسبة الأسر التي تشتري المنتجات العضوية بلغت 37%، تصدرتها منطقة الباحة بـ43.5%، ثم القصيم 42%، وحلت الشرقية ثالثًا بـ 40.4%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت نتائج المسح إلى أن المصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي في المنازل كان الشبكة العامة بنسبة 60%، ثم البيارة” حفرة” بنسبة 39%، وجاءت الشبكات الخاصة بنسبة 0.75%.