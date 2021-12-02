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جديد المحليات > “الإحصاء”: 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على المياه المعبأة للشرب و37% يشترون منتجات عضوية
02/12/2021   3:53 م

“الإحصاء”: 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على المياه المعبأة للشرب و37% يشترون منتجات عضوية

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن حوالي 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على العبوات كمصدر رئيسي لمياه الشرب في العام الحالي 2021 بنسبة ارتفاع بنحو 8.3% عن عام 2019، فيما يتم الاعتماد على الفلاتر كمصدر مياه للشرب بنسبة 16%.

وأوضحت الهيئة من خلال نتائج مسح البيئة المنزلي الذي أصدرته أمس، أن نسبة الاعتماد على الصهاريج “وايت” بلغت أكثر من 10.9%، ونسبة الاعتماد على الشبكة العامة كمصدر لمياه الشرب 4.5%، وجاء الاعتماد على الآبار المنزلية بنسبة 0.80%.

وكشفت البيانات أن نسبة الأسر التي تشتري المنتجات العضوية بلغت 37%، تصدرتها منطقة الباحة بـ43.5%، ثم القصيم 42%، وحلت الشرقية ثالثًا بـ 40.4%. وفق “أخبار 24”.

وأشارت نتائج المسح إلى أن المصدر الرئيسي لمياه الصرف الصحي في المنازل كان الشبكة العامة بنسبة 60%، ثم البيارة” حفرة” بنسبة 39%، وجاءت الشبكات الخاصة بنسبة 0.75%.

“الإحصاء”: 67.6% من سكان المملكة يعتمدون على المياه المعبأة للشرب و37% يشترون منتجات عضوية

جديد المحليات
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