“أوبك+” تُبقي خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً خلال يناير

قرر تحالف “أوبك بلس” تأكيد خطط زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في شهر يناير المقبل، وهي نفس سياسة الإمدادات المعلنة سابقًا.
وقالت المجموعة التي تضم أعضاءً في “أوبك” ومنتجين من خارجها عبر بيان، إن الاجتماع يظل في حالة انعقاد انتظارًا لمزيد من التطورات فيما يتعلق بالوباء ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر.
وأوضحت “أوبك بلس” أنه تم تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022 على النحو المطلوب من قبل بعض الدول الأقل تنفيذاً للاتفاق، مع ضرورة تقديمها خططاً بحلول السابع عشر من ديسمبر. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمجموعة “أوبك بلس” في الرابع من يناير المقبل.
وكانت بعض الدول المستهلكة للنفط بقيادة الولايات المتحدة قد أعلنت خططاً للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، في مسعى لوقف ارتفاع أسعار الخام.