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جديد المحليات > سفارة المملكة بالمغرب تصدر بيانًا عاجلًا للمواطنين العالقين هناك
02/12/2021   6:35 م

سفارة المملكة بالمغرب تصدر بيانًا عاجلًا للمواطنين العالقين هناك

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أصدرت سفارة المملكة لدى المغرب، اليوم (الخميس)، بيانًا بشأن المواطنين والمواطنات العالقين هناك، بعد قرار السلطات المغربية إغلاق الأجواء أمام جميع الرحلات الدولية لمدة أسبوعين.

ونوهت إلى أنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين في المغرب، فإن عملية النقل تتطلب وجود تذاكر سفر على الخطوط السعودية سارية المفعول.

وأوضحت أن من لا يتوفر لديه تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى المملكة، فعليه التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.

موقع مكتب مبيعات الخطوط وعنوانه وأرقام هواتفه

وفق “أخبار 24”.

سفارة المملكة بالمغرب تصدر بيانًا عاجلًا للمواطنين العالقين هناك

جديد المحليات
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