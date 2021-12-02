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جديد المحليات > كيف تسهم منصة “أجير” في تطوير وتنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي؟
02/12/2021   10:13 م

كيف تسهم منصة “أجير” في تطوير وتنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي؟

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، عن كيفية إسهام منصة “أجير” في تطوير وتنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن رؤية المنصة تتلخّص في رفع كفاءة سوق العمل، وذلك من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام.

كما أشارت إلى أن “أجير” تستهدف تعزيز المرونة في السوق السعودي، وذلك بتوطين القوى العاملة بهدف تغطية احتياج السوق، ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة السعودية. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن المنصة تقدم مجموعة من الخدمات للقطاع الزراعي، من خلال السماح باستقطاب العمالة من القطاعات الأخرى، والسماح لقطاع الأفراد باستئجار العمالة الزراعية، ورفع نسبة الإعارة إلى 50% داخل القطاع الزراعي.

كيف تسهم منصة “أجير” في تطوير وتنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي؟

جديد المحليات
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