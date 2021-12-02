“البنك المركزي” يعلن رسمياً المدد الزمنية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية

كشف البنك المركزي السعودي اليوم الخميس رسمياً عن الآلية الجديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية في مدد زمنية أقل، وذلك بدءاً من غدٍ (الجمعة) بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1443هـ.
وأوضح، أنه سيتم إصدار خطاب إخلاء الطرف خلال يوم عمل واحد في حالة عدم وجود التزامات مالية قائمة ومستحقة، وخلال 7 أيام عمل للعميل الحاصل على بطاقة ائتمانية و/ أو بطاقة حسم شهري.
كما ستتم عملية تحويل الحساب البنكي خلال يوم عمل واحد، وذلك لتحويل رصيد الحساب من بنك لآخر مع إقفال الحساب المحول منه، وتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال يوم عمل واحد لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.
وفيما يتعلّق بعملية تحويل التمويل العقاري، أشار البنك المركزي إلى أنها ستستغرق 3 أيام عمل لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية، كما ستستغرق 5 أيام عمل لإتمام معالجة الطلب من تاريخ تلقّي موافقة جهة التمويل الراغبة في شراء المديونية، لافتاً إلى أنه يُستثنى من ذلك، الحالات الصادر في شأنها قرارات قضائية، وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
وكانت مصادر قد كشفت الشهر الماضي لـ “أخبار 24” عن صدور توجيهات من البنك المركزي السعودي تلزم البنوك بإصدار خطاب إخلاء الطرف خلال يوم واحد في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة على العميل.