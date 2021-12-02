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جديد المحليات > الشاعر الحارثي يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض: “ترجم الرؤية على الأرض بالأفعال.. محمد وخلاها محمد حقيقية”
02/12/2021   10:13 م

الشاعر الحارثي يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض: “ترجم الرؤية على الأرض بالأفعال.. محمد وخلاها محمد حقيقية”

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افتتح شاعر الوطن مشعل بن محماس الحارثي أولى الأمسيات الشعرية بموسم الرياض على مسرح “أبو بكر سالم” بالبوليفارد.

ولاقت القصيدة التي ألقاها الحارثي تفاعلا كبيرا من الجمهور، الذي ملأ قاعة المسرح.

وأبدع الحارثي في قصيدته التي لاقت ترحيبًا من الحضور، حيث نظم قائلا:

مليكي مليك العرب سلمان راس المال .. تحت رايته نارد على الموت رجلية
مليكٍ مسنّد مملكتنا على ما طال .. عسى الله ينصره ويسدده ويعز واليّه
وحيو ولي العهد مستقبل الأجيال .. وريث الملوك اللي بعيدٍ هقاويه
هنا العاصمة بالمجد تاقف على الأطلال .. على كل شبرٍ من ثراها فعالية

وأضاف:

تعبنا وملينا من الحل والترحال .. والأيام ما تبقى على حال دورية.

كذا ترجم الرؤية على الأرض بالأفعال .. محمد وخلاها محمد حقيقية.

ويقدم موسم الرياض 11 أمسية شعرية، تقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويشارك فيها شعراء من المملكة ودول الخليج.

وفق “أخبار 24”.

الشاعر الحارثي يشعل حماس الجمهور بموسم الرياض: “ترجم الرؤية على الأرض بالأفعال.. محمد وخلاها محمد حقيقية”

جديد المحليات
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