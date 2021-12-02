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جديد المحليات > بعد أن استمع لتلاوته.. وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”
02/12/2021   10:13 م

بعد أن استمع لتلاوته.. وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”

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أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إعجابه بتلاوة الطالب نواف عاكش.

وأعرب “آل الشيخ” عن دعمه للقارئ الشاب بعد أن استمع لتلاوته خلال ملتقى الأمن الفكري الأول لجمعيات الدعوة والتحفيظ والخطباء، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان.

وخلال لقاء عفوي جمعه بالقارئ الشاب، قال “آل الشيخ” للطالب نواف: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”. وفق “أخبار 24”.

من جهته أكد “عاكش” أنه ليس مستغربا على وزير الشؤون الإسلامية دعمه وتوجيهاته له ولإخوانه في جميع أنحاء المملكة.

بعد أن استمع لتلاوته.. وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”

جديد المحليات
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