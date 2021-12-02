بعد أن استمع لتلاوته.. وزير الشؤون الإسلامية لأحد الطلاب: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”

أبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إعجابه بتلاوة الطالب نواف عاكش.
وأعرب “آل الشيخ” عن دعمه للقارئ الشاب بعد أن استمع لتلاوته خلال ملتقى الأمن الفكري الأول لجمعيات الدعوة والتحفيظ والخطباء، الذي ينظمه فرع الوزارة بمنطقة جازان.
وخلال لقاء عفوي جمعه بالقارئ الشاب، قال “آل الشيخ” للطالب نواف: “إن استمريت هكذا أعدك بأن تؤم في أعظم مكان في الدنيا”. وفق “أخبار 24”.
من جهته أكد “عاكش” أنه ليس مستغربا على وزير الشؤون الإسلامية دعمه وتوجيهاته له ولإخوانه في جميع أنحاء المملكة.
ماشاء الله لا قوة الا بالله،
مشاركتي اليوم في ملتقى الأمن الفكري الأول برعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ@Saudi_Moia @Dr_Abdullatif_a pic.twitter.com/BQGpLlBOUK
— نـواف عاكش | Nawwaf aakish (@NAWWAF_2017_1) December 1, 2021
لقاء عفوي مع معالي الوزير @Dr_Abdullatif_a
أكرمني بحسن أخلاقه وليس بمستغرب عليه دعمه وتوجيهاته لي ولجميع إخواني في جميع أنحاء المملكة..🤍🌹 pic.twitter.com/WyHyK4ze2X
— نـواف عاكش | Nawwaf aakish (@NAWWAF_2017_1) December 1, 2021