“السياحة”: إنشاء شرطة سياحية دُرس أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية

كشف مدير عام تحليل وتقييم الاستثمارات بوزارة السياحة، حماد البلوي، أنه تمت دراسة إنشاء “شرطة سياحية” أثناء إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إلا إنها خارج الأولويات حالياً.
جاء ذلك في كلمة له خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأربعاء، أشار فيها إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة تشمل الأعمال التي يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة والمشاريع العملاقة، بالإضافة الى دور القطاع الخاص في قيادة القطاع السياحي بالمملكة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف 3 عناصر أساسية، وهي: “رفع جاهزية الجهات السياحية لاستيعاب أكثر من 100 مليون زيارة بحلول 2030، ورفع مساهمة الناتج المحلي 10% مقابل 3%، وكذلك خلق فرص استثمارية لتوليد الوظائف بالمملكة بهدف الوصول لمليون وظيفة بحلول 2030 “. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن الوزارة حلّلت أكثر من 10 آلاف موقع سياحي بالمملكة لدراسة مستقبل القطاع السياحي، حيث تدرس إعداد تشريعات لـ197 نشاطاً سياحياً سيتم الانتهاء منها خلال 45 يوماً، مضيفاً أن التشريعات ستتضمن العديد من التوصيات لدعم كافة القطاعات السياحية.