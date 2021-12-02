تحتفل دولة الإمارات العربية اليوم (الخميس) بيومها الوطني الذي يصادف الـ 2 من ديسمبر من كل عام، وفي هذا العام تحتفل بعيدها الـ 50، متطلعة للمئوية في عام 2071، وهو الأمر الذي لاقى ردة فعل محلية وإقليمية ودولية، نستعرضها في هذا التقرير.
يوم عالمي للمستقبل
أعلن رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” بالإجماع اليوم الوطني لدولة الإمارات يوماً عالمياً للمستقبل تحتفي فيه كافة دول العالم باستشراف مستقبلها التنموي وجاهزيتها في صناعة فرصها وخططها لأجيالها المقبلة.
وأشار بن راشد إلى أن الاعتراف الدولي بدولة الإمارات كدولة للمستقبل ونموذج لاستشرافه ومحطة رئيسة لصناعته، هو تقدير عالمي يضع علينا مسؤولية أكبر في تطوير قدراتنا لنكون نموذجاً لاستشراف المستقبل ومواكبة متغيراته والاستفادة من فرصه أمام كافة حكومات العالم.
قصة الاحتفال
تعود قصة الاحتفال باليوم الوطني إلى قيام الاتحاد الإماراتي عام 1971، وكان هذا الاتحاد قد بدأ بإجماع حكام الإمارات السبع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم . وفق “أخبار 24”.
في هذه السنة، أُقر دستور مؤقت ينظم أعمال الدولة ويحدد أهدافها، وفي 18 يوليو من العام نفسه، أقر حكام الإمارات تكوين الدولة العربية المتحدة، وفي 2 ديسمبر 1971، أعلن رسميًا عن تأسيس دولة اتحادية ذات سيادة.
عطلة رسمية
تمنح الإمارات موظفي القطاعين العام والخاص، إجازة رسمية يومي 2و3 ديسمبر 2021، وتُعتبر عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تشهد البلاد خلالها الاحتفالات، وفي هذا العام اختارت دولة الإمارات أن تكون الاحتفالات قبل اليوم الفعلي بـ 50 يومًا، احتفالًا باليوبيل الذهبي للإمارات.
موقع مثالي للاحتفال
اختارت السلطات الإماراتية “حتا”، لموقعها المثالي المتوسط بين الإمارات السبعة، والتي كانت ممرًا للقوافل وطريقًا تجاريًا، كما تتضمن القطار الجبلي وأطول ممشى جبلي في الإمارات، لتكون مقرًا للاحتفال الرئيسي، فيما ستشهد الإمارات السبع احتفالات مماثلة.
معًا أبدًا
وتحت شعار معًا أبدًا، تفاعلت عدد من الجهات الحكومية في المملكة مع اليوم الوطني الإماراتي، متمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، دوام الاستقرار والرخاء.