النيابة العامة: التشهير بالآخرين عبر منصات التواصل "جريمة معلوماتية".. وهذه عقوبتها

أكدت النيابة العامة، أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ومنها منصات التواصل الاجتماعي، يُعد جريمة معلوماتية تستوجب توقيع عقوبات جزائية رادعة.
وأوضحت النيابة العامة، أن العقوبة لتلك الجريمة تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، والغرامة التي تصل إلى 500 ألف ريال وذلك وفقاً للمادتين (3 / 5) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المُستخدمة بارتكاب الجريمة وفقاً للمادة (13) من النظام ذاته.
وأشارت إلى أن المادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه يُعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المُقررة لها.
وفق “أخبار 24”.