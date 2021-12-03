عبّر الشاب متعب مبخوت الدوسري عن فرحته بتحقيق فرديته (المنتلة) المركز الأول في شوط بكار المفاريد لفئة المجاهيم، طابعاً قبلته على جبين والده الذي كان يؤازره خلال فترة المنافسة.
وقال الدوسري إن مشاركة “المنتلة” تُعتبر الأولى في سباقات الإبل، مشيرا إلى أن قيمتها السوقية وصلت إلى أكثر من 2 مليون ريال بعد إعلان نتيجة تأهلها لمرحلة التحكيم النهائي.
وعن قصة امتلاك “المنتلة” أوضح أنه اشتراها في عمر الشهر متوسما خيراً بمنظرها مدركا أسرار جمالها نتيجة خبرته في المجال. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن اليوم الثاني من منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة مسابقات مفاريد المجاهيم، شهد تنافس 5 ملاك وصلت فردياتهم إلى المرحلة النهائية.