“الشورى” يبحث الإثنين مقترحات بتعديل المادة 38 من نظام التقاعد.. وإلغاء لائحة مهنة التعقيب

يبحث مجلس الشورى في جلسة يوم (الإثنين) المقبل، تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية بشأن تعديل المادة 38 من نظام التقاعد المدني والتي تختص بالأحوال التي تكون سبباً بحرمان صاحب المعاش أو المُستحق من المعاش.
ويناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة بشأن تعديل المادة 28 من نظام التقاعد العسكري والتي بيّنت الأحوال التي تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش، أو المستحق عن المعاش.
وتتناول الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن نظام تداول النفايات الالكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها. وفق “أخبار 24”.