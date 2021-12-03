“الفيصل”: “فورمولا 1” أكبر حدث رياضي تستضيفه المملكة في وقت قياسي

أكد وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل على قدرة المملكة على احتضان أكبر الأحداث الرياضية على أرضها في زمن قياسي.
وقال الفيصل لـ” الشرق الأوسط” خلال جولته التفقدية لجزيرة الإعلام في حلبة سباق فورمولا 1 بمدينة جدة قبل انطلاق السباق:” اليوم السعودية تثبت للجميع قدرتها على استضافة أكبر الأحداث الرياضية، وهذا أكبر حدث رياضي تستضيفه المملكة وفي وقت قياسي خلال ثمانية أشهر”.
وأضاف: “نشكر القيادة داخل المملكة على حرصهم، ومتابعة ولي العهد لتحقيق هذه الأحلام التي نراها على أرض الواقع، ونحلم بكثير من الاستضافات القادمة”.
وتنطلق الجمعة، الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021، والتي تنظم في المملكة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهرِ ديسمبر الجاري، حيث يندرج السباق المرتقب تحت برنامج “جودة الحياة”، ويعد واحداً من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم.