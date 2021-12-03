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رياضة > رينارد: أتحمل الهزيمة أمام “الأردن”.. ولنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب
03/12/2021   12:01 م

رينارد: أتحمل الهزيمة أمام “الأردن”.. ولنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب

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قال المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، إنه يتحمل الهزيمة التي لحقت بالأخضر في مستهل مشواره أمام الأردن ببطولة كأس العرب.

وأضاف رينارد، وفقًا لـ “الرياضية”: “هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لنا في الشوط الثاني، وهو موقف يستحق الاعتراض”.

وأوضح مدرب الأخضر، أن مباراة فلسطين يوم (السبت) المقبل ستكون صعبة، قائلاً: “في كرة القدم لا توجد مباراة سهلة إطلاقًا”.

وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بقوله: “من المستحيل كسب اللقب بلاعبين لا تتجاوز أعمارهم الـ24 عامًا، وإن تحقق اللقب فهو شيء رائع، ولكنه صعب، لذلك دعونا نعمل بما نفكر فيه”.

رينارد: أتحمل الهزيمة أمام “الأردن”.. ولنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب

رياضة
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