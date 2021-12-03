رينارد: أتحمل الهزيمة أمام “الأردن”.. ولنا ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب

قال المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، إنه يتحمل الهزيمة التي لحقت بالأخضر في مستهل مشواره أمام الأردن ببطولة كأس العرب.
وأضاف رينارد، وفقًا لـ “الرياضية”: “هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لنا في الشوط الثاني، وهو موقف يستحق الاعتراض”.
وأوضح مدرب الأخضر، أن مباراة فلسطين يوم (السبت) المقبل ستكون صعبة، قائلاً: “في كرة القدم لا توجد مباراة سهلة إطلاقًا”.
وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته بقوله: “من المستحيل كسب اللقب بلاعبين لا تتجاوز أعمارهم الـ24 عامًا، وإن تحقق اللقب فهو شيء رائع، ولكنه صعب، لذلك دعونا نعمل بما نفكر فيه”.