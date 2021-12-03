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جديد المحليات > استشاري بـ”الصحة” يكشف عن علاج فعّال ضد متحور “أوميكرون”.. ويعلق: “عروشه تتهاوى”
03/12/2021   12:01 م

استشاري بـ”الصحة” يكشف عن علاج فعّال ضد متحور “أوميكرون”.. ويعلق: “عروشه تتهاوى”

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كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن علاج فعّال ضد متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

ونشر “عسيري”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، مقالاً علميًا يؤكد فعالية عقار “سوتروفيماب” ضد متحور “أوميكرون”.

وأضاف أن هناك بيانات إضافية حول فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج “كوفيد-19” ضد متحور “أوميكرون”، الأمر الذي يعني أن المتحور الجديد مثل غيره من المتحورات.

وأكد أن عروش “أوميكرون” تتهاوى، متوقعا عدم تأثيره في مسار الخروج من جائحة كورونا، حتى ولو أصبح هو المتحور السائد في العالم.

يذكر أن المقال العلمي أكد أن الاختبارات قبل السريرية لعقار “سوتروفيماب” أظهرت فاعلية ضد جميع متحورات فيروس كورونا، بما في ذلك الطفرات الرئيسية لـ”أوميكرون”.

وفق “أخبار 24”.

استشاري بـ”الصحة” يكشف عن علاج فعّال ضد متحور “أوميكرون”.. ويعلق: “عروشه تتهاوى”

جديد المحليات
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