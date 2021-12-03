استشاري بـ”الصحة” يكشف عن علاج فعّال ضد متحور “أوميكرون”.. ويعلق: “عروشه تتهاوى”

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، عن علاج فعّال ضد متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
ونشر “عسيري”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، مقالاً علميًا يؤكد فعالية عقار “سوتروفيماب” ضد متحور “أوميكرون”.
وأضاف أن هناك بيانات إضافية حول فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج “كوفيد-19” ضد متحور “أوميكرون”، الأمر الذي يعني أن المتحور الجديد مثل غيره من المتحورات.
وأكد أن عروش “أوميكرون” تتهاوى، متوقعا عدم تأثيره في مسار الخروج من جائحة كورونا، حتى ولو أصبح هو المتحور السائد في العالم.
يذكر أن المقال العلمي أكد أن الاختبارات قبل السريرية لعقار “سوتروفيماب” أظهرت فاعلية ضد جميع متحورات فيروس كورونا، بما في ذلك الطفرات الرئيسية لـ”أوميكرون”.
بيانات اضافية حول فعالية المضادات احادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد ضد متحور اوميكرون مثل غيره من المتحورات
عروش اوميكرون تتهاوى وحتى لو اصبح السائد فلن يؤثر غالباً في مسار الخروج من الجائحة بحول الله https://t.co/JRg17ePILN
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) December 2, 2021
وفق “أخبار 24”.