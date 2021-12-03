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جديد المناطق > خلال عبوره الأجواء الإماراتية.. طيار سعودي يهنئ الإمارات بمناسبة عامها الـ 50 من اراتفاع 40 ألف قدم
03/12/2021   5:07 م

خلال عبوره الأجواء الإماراتية.. طيار سعودي يهنئ الإمارات بمناسبة عامها الـ 50 من اراتفاع 40 ألف قدم

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هنأ طيار سعودي دولة الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ50 من ارتفاع 40 ألف قدم، خلال عبوره الأجواء الإماراتية.

ونشر الكابتن طيار، على بن ظافر الشهري، مقطعاً صوتياً من رحلته رقم SV3893 المتجهة من كناو إلى جدة، حيث وثق التسجيل تهنئة صوتية وجهها الطيار إلى برج المراقبة الجوية الإماراتي، احتفاءً باليوم الوطني الذي يتم الاحتفال به في 2 ديسمبر من كل عام.

وأعرب أحد أفراد برج المراقبة الإماراتي عن سعادته بتهنئة الكابتن “الشهري”، متمنيا دوام الأمن والأمان على المملكة والإمارات.

وفق “أخبار 24”.

خلال عبوره الأجواء الإماراتية.. طيار سعودي يهنئ الإمارات بمناسبة عامها الـ 50 من اراتفاع 40 ألف قدم

جديد المناطق
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