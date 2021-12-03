خلال عبوره الأجواء الإماراتية.. طيار سعودي يهنئ الإمارات بمناسبة عامها الـ 50 من اراتفاع 40 ألف قدم

هنأ طيار سعودي دولة الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ50 من ارتفاع 40 ألف قدم، خلال عبوره الأجواء الإماراتية.
ونشر الكابتن طيار، على بن ظافر الشهري، مقطعاً صوتياً من رحلته رقم SV3893 المتجهة من كناو إلى جدة، حيث وثق التسجيل تهنئة صوتية وجهها الطيار إلى برج المراقبة الجوية الإماراتي، احتفاءً باليوم الوطني الذي يتم الاحتفال به في 2 ديسمبر من كل عام.
وأعرب أحد أفراد برج المراقبة الإماراتي عن سعادته بتهنئة الكابتن “الشهري”، متمنيا دوام الأمن والأمان على المملكة والإمارات.
من ٤٠الف قدم✈️, بكل الود والمحبه اهنئ دولة #الإمارات_العربية_المتحدة حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة #خمسون_عاما_معا “وكل عام وانتم بخير” و دام عزكم ياعيال زايد 🇸🇦🤍🇦🇪#عيد_الاتحاد_الخمسين#UAE50#UAENationalDay#ATC pic.twitter.com/aaui3WIxEV
— علي بن ظافر الشهري | Ali Ben Dhafer Alshehri (@AliBenDhafer) December 2, 2021
وفق “أخبار 24”.