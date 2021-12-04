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جديد المحليات > رئاسة الحرمين تواصل عملية تعقيم المسجد الحرام على مدار الساعة
04/12/2021   8:28 ص

رئاسة الحرمين تواصل عملية تعقيم المسجد الحرام على مدار الساعة

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كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عملية تعقيم المسجد الحرام بـ30 ألف لتر يومياً من المعقمات، التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي البيت الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة الأستاذ حسن السويهري، أنه تم تجهيز 70 فرقة تعمل على مدار الساعة لتعقيم جميع جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه، إضافة إلى تكثيف جولات الروبوتات الذكية وأجهزة البايوكير.

وأضاف السويهري أنه تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة وتعمل بخاصية عدم التلامس في عامة البيت العتيق، وكذلك تخصيص كونترات خاصة لتأمين الكمامات البديلة لقاصدي بيت الله؛ حيث يتم توزيع أكثر من 30 ألف كمامة يومياً.وفق “أخبار 24”.

رئاسة الحرمين تواصل عملية تعقيم المسجد الحرام على مدار الساعة

جديد المحليات
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