“الزكاة والضريبة”: بدء تطبيق “الفوترة الإلكترونية” على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة اليوم

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم (السبت)، بدء تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة.
ولفتت الهيئة إلى أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيعمل على تنظيم عملية البيع والشراء وفق عملية إلكترونية متكاملة تحفظ حقوق المستهلكين وتثري تجربتهم، مع دورها الفاعل في محاربة الاقتصاد الخفي.
من جانبها، حثت وزارة التجارة الجميع على الالتزام بمتطلبات التطبيق والمشاركة في تحقيق أهداف هذا المشروع الوطني الذي سيعزز من تجربة المستهلك من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء.وفق “أخبار 24”.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد دعت في وقت سابق جميع المهتمين والمختصين والمكلفين بقطاع الأعمال الخاضعين للفوترة الإلكترونية ومزودي الخدمات والحلول التقنية إلى الاطلاع على الدليل المفصل للفوترة الإلكترونية (فاتورة)، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة جميع التفاصيل قبل بدء التطبيق.