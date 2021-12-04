شاهد.. آراء عدد من المواطنين حول زيادة جسور المشاة أمام المراكز التجارية

اجتمعت آراء عدد من المواطنين والمواطنات حول زيادة جسور المشاة أمام المراكز والمحال التجارية، من قِبل الجهات المسؤولة عن ذلك.
وأوضح المواطنون في تقرير لقناة “الإخبارية”، أن زيادة الجسور في الشوارع العامة وخاصة أمام المراكز التجارية والأماكن الترفيهية، خطوة جيدة للحد من الحـوادث المرورية، والمحافظة على كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من الدهـس.
ولفتوا إلى أنه يجب زيادة جسور المشاة وتنظيم حركة السير في الأماكن السياحية أيضاً مثل أبها وخميس مشيط؛ نظراً لازدحام السيارات وكثرة الزائرين، مشيرين إلى أن الكثير من الطرق العامة شهدت حـوادث مرورية ممـيتة؛ بسبب عدم توفر جسر لعبور المارة بأمان.وفق “أخبار 24”.
فيديو | #سؤال_اليوم.. ما رأيك في زيادة جسور للمشاة أمام المراكز والمحال التجارية ؟ #الإخبارية pic.twitter.com/xWSwORrhjn
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 4, 2021