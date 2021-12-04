نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز تروي قصة تعلقها بالخيل وتحقيقها مراكز مُتقدمة بمنافساتها
04/12/2021   8:28 ص

بالفيديو.. الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز تروي قصة تعلقها بالخيل وتحقيقها مراكز مُتقدمة بمنافساتها

+ = -
1613

روت الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، قصة عشقها للخيل واحترافها الفروسية حتى حققت العديد من المراكز المُتقدمة، كاشفةً عن طموحاتها المستقبلية.

وقالت الأميرة وطفة، إن تعلقها بالخيل بدأ منذ الصغر عبر جميع الألعاب التي تكون على شكل خيل، مشيرةً إلى أن والدتها دعمت تلك الموهبة منذ كان عمرها 5 سنوات.

وأضافت في لقاء مع برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، أنها عملت على تعزيز تلك الموهبة من خلال الالتحاق بأحد إسطبلات الخيول حيث كانت الأصغر سناً فيه، مبينةً أنها حصلت في أولى مشاركتها بالبطولات على المركز الثالث.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه توالت بعد ذلك المشاركة في البطولات والحصول على مراكز متقدمة وآخرها حصولها على المركز الأول في بطولة بالرياض، موضحةً أنها تطمح في المشاركة بالبطولات الكبيرة وتمثيل المملكة.

بالفيديو.. الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز تروي قصة تعلقها بالخيل وتحقيقها مراكز مُتقدمة بمنافساتها

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885187829.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.