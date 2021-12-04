بالفيديو.. الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز تروي قصة تعلقها بالخيل وتحقيقها مراكز مُتقدمة بمنافساتها

روت الأميرة وطفة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، قصة عشقها للخيل واحترافها الفروسية حتى حققت العديد من المراكز المُتقدمة، كاشفةً عن طموحاتها المستقبلية.
وقالت الأميرة وطفة، إن تعلقها بالخيل بدأ منذ الصغر عبر جميع الألعاب التي تكون على شكل خيل، مشيرةً إلى أن والدتها دعمت تلك الموهبة منذ كان عمرها 5 سنوات.
وأضافت في لقاء مع برنامج “MBC في أسبوع” على قناة “MBC”، أنها عملت على تعزيز تلك الموهبة من خلال الالتحاق بأحد إسطبلات الخيول حيث كانت الأصغر سناً فيه، مبينةً أنها حصلت في أولى مشاركتها بالبطولات على المركز الثالث.وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه توالت بعد ذلك المشاركة في البطولات والحصول على مراكز متقدمة وآخرها حصولها على المركز الأول في بطولة بالرياض، موضحةً أنها تطمح في المشاركة بالبطولات الكبيرة وتمثيل المملكة.
الفارسة الأميرة وطفة آل سعود.. عاشقة للخيل منذ الطفولة وتعلقت بشغفها حتى وصلت للمركز الأول في مضمار الفروسية
التفاصيل مع إلهام العريني @or_elham#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/B5WTq3t94p
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 3, 2021