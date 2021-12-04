“الحصيني”: أجواء أكثر برودة خلال الأيام المقبلة.. وتغير المناخ لا يشترط دخول “المربعانية”

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثر أجواء المملكة خلال الأيام المقبلة بطقس أكثر برودة.
وقال الحصيني في مداخلة مع قناة “MBC”، إن تغير الأجواء المناخية أو دخول المواسم لا يرتبطان بالضرورة بالنجوم المُحددة سابقاً، مثل دخول البرد المملكة هذا الشتاء قبل بدء موسم “المربعانية”.
ولفت إلى أن موسم “المربعانية” عدد أيامه 39 يوماً وينقسم إلى 3 نجوم كل منها 13 يوماً، مشيراً إلى أن تلك النجوم اتخذها العرب كتوقيت لتغير الأجواء وتحولها لتكون أكثر برودة.
الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني يكشف موعد دخول #مربعانية الشتاء في السعودية@A__alhussaini #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ptDodcS5Ar
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) December 3, 2021
وفق “أخبار 24”.