استشاري: اللقاحات فعّالة ضد متحور “أوميكرون”.. وهذه أهمية الجرعة التنشيطية

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، أن الدراسات الأولية تُشير إلى أن اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” فعالة ضد المتحور الجديد “أوميكرون”.
وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن حالات الإصابة الشديدة بالمتحورات نادرة جداً في صفوف من حصلوا على التطعيمات بصورة كاملة.
ولفت إلى أن أهمية الجرعة التنشيطية الثالثة تمكن في أنها تُساعد على استعادة نشاط المناعة بعد انخفاضها بعد أشهر من حصول الجرعتين خاصة في ظل وجود المتحورات.وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: الدراسات الأولية تشير إلى أن اللقاحات المضادة لـ #كورونا فعالة ضد المتحور #أوميكرون#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/8qyn7SqnwW
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 3, 2021