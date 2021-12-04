الكشف عن موقف “رازفان” من تدريب النصر

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع مدرب جديد خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.
وحاول النصر التعاقد مع مدرب الهلال السابق رازفان لوشيسكو قبل 3 أشهر وفقا لصحيفة “SporTime” اليونانية، ولكنه أغلق المفاوضات ورفض تدريب خصم الهلال.
وأوضحت الصحيفة أن رازفان لوشيسكو يرفض مسألة تدريب أي نادٍ سعودي آخر غير الهلال، بعد التجربة التدريبية الناجحة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للزعيم لموسمين تقريباً.وفق “أخبار 24”.
وقاد رازفان لوشيسكو الهلال خلال الفترة من 2019 حتى إقالته في فبراير 2021، حيث حقق الثلاثية التاريخية، دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري المحترفين.