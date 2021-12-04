أجرى الأستاذ المساعد في كلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور سعد الدهلوي، دراسة مسحية تكشف مدى تلوث أنواع البيض المقدم في الأسواق داخل المملكة.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، أن الدراسة تهدف في المقام الرئيسي للمقارنة بين أنواع البيض الموجودة بالسوق ونظائرها المستوردة من خارج المملكة.
وأضاف أنه تم إجراء بعض التحاليل الكيميائية والبيولوجية على 9 أنواع مختلفة من البيض، مشيرًا إلى أنه تم رصد الكثير من البكتيريا وملوثات على قشرة بعض الأنواع الرخيصة من البيض، مقارنة بأنواع أخرى مرتفعة الثمن.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن بعض الممارسات الخاطئة في مراحل إنتاج البيض واستهلاكه قد تؤدي إلى أضرار بصحة المستهلكين، وقد تصل إلى التسمم.
فيديو | دراسة تكشف مدى تلوث أنواع البيض المقدم في الأسواق السعودية و”الدهلوي” يجيب لـ #النشرة
عن أفضل أنواع البيض#الإخبارية pic.twitter.com/WHcSPmX7Bg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 3, 2021