تركت “حلبة كورنيش جدة” لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ”الفورمولا1″ المقامة حالياً؛ انطباعًا جيدًا لدى أفضل السائقين العالميين المشاركين في السباق.
ووصف عدد من المتسابقين؛ الحلبة بأنها “مذهلة وجميلة” ومستويات تماسكها مرتفعة، وأنها سريعة وتتميز بالمنعطفات المتتالية، لافتين إلى أنها تشبه “المتاهة” وتمنح شعوراً ممتعاً أثناء القيادة.
يذكر أنه انتهت مساء أمس منافسات التجارب الحرة الأولى للجولة الـ21 (ما قبل الأخيرة) من السباق؛ حيث احتل المتسابق لويس هاميلتون المركز الأول متفوقا على ماكس فيرستابين صاحب المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المتسابق فالتري بوتاس، وحل رابعا بيير جاسلي، وخامساً أنطونيو جيوفينازي.
وفق “أخبار 24”.