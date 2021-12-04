“فلكية جدة”: كويكب يمر قرب الأرض مساء اليوم ولا يُرى بالعين المجردة

يرصد، اليوم (السبت)، عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 XF1 يبلغ قطره أربعة أمتار يتحرك بسرعة 7.8 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 308,523 كيلومتر عند الساعة 06:28 مساءً بتوقيت مكة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه لا يوجد خطر من اصطدامه بكوكب الأرض، كما أنه لن يرى بالعين المجردة، إذ إن لمعانه الظاهري (20.17 +).
وأشار أبوزاهرة إلى أن الكويكب 2021 XF1 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة. وفق “أخبار 24”.