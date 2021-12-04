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جديد المحليات > “الداخلية”: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
04/12/2021   5:13 م

“الداخلية”: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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قالت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، إنه تم ضبط أكثر من 14.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نفذت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط 14.5 ألف مخالف، منهم أكثر من 7.4 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 5.4 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.7 ألف مخالف لنظام العمل. 

وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 381 شخصًا، 40% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 17 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة. 

وأشارت إلى أنه تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مبينة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ أكثر من 88 ألف وافد مخالف، منهم أكثر من 80.5 ألف رجل ونحو 8 آلاف امرأة. 

ولفتت إلى أنه تمت إحالة 77.5 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة أكثر من 1.8 ألف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 8 آلاف مخالف. 

الداخلية

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية”: ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

جديد المحليات
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