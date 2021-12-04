بالفيديو.. ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد وصوله جدة، اليوم (السبت).
ومن المقرر أن يعقد القائدان مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تطويرها، والأوضاع في لبنان والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.
وتعد المملكة ثالث جولات ماكرون الخليجية بعد كل من الإمارات وقطر.
فيديو | #ولي_العهد يستقبل الرئيس الفرنسي خلال زيارته الرسمية إلى #المملكة#ماكرون_في_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/XxG9cJ9uXP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2021
وفق “أخبار 24”.