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جديد المحليات > بالفيديو.. ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
04/12/2021   5:13 م

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد وصوله جدة، اليوم (السبت).

ومن المقرر أن يعقد القائدان مباحثات تتناول العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا وسبل تطويرها، والأوضاع في لبنان والملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.

وتعد المملكة ثالث جولات ماكرون الخليجية بعد كل من الإمارات وقطر.

ولي العهد يستقبل ماكرون

ولي العهد يستقبل ماكرون

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ولي العهد يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

جديد المحليات
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