اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء لبنان

أجري اتصال هاتفي ضمّ كلاً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء لبنان محمد نجيب ميقاتي.
وأبدى رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون، ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقرارها.
وتم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان، كما تم التأكيد على حرص المملكة العربية السعودية وفرنسا على أمن لبنان واستقراره. وفق “أخبار 24”.