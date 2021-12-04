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04/12/2021   10:35 م

“التعليم” تعلن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم العام

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443 هـ، لجميع مراحل التعليم العام.

وأوضحت أن بداية الدراسة ستبدأ غدًا (الأحد)، الموافق 5 ديسمبر، وستكون إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم (الأحد)، الموافق 19 ديسمبر.

وأشارت إلى أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 6 يناير من العام المقبل 2022، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم (الأحد)، الموافق 16 يناير 2022. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنه ستكون هناك إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأربعاء والخميس أيام (2-3 فبراير، و23-24 فبراير)، على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم (الخميس)، الموافق 10 مارس عام 2022م.

“التعليم” تعلن التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم العام

جديد المحليات
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