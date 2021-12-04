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رياضة > النصر يقترب من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ” جالاردو”
04/12/2021   10:34 م

النصر يقترب من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ” جالاردو”

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كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر باتت قريبة من حسم ملف المدرب الجديد للفريق ، ليتولي المهمة خلفا لبيدرو ايمانويل.

ووصل النصر إلى الخطوات الأخيرة من المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو وفقًا لقناة “24 الرياضية”، وبات قريبا من حسم التعاقد معه.

ودخل مجلس إدارة نادي النصر في مفاوضات مع مدربين لقيادة فريقها عقب اعتذار الفرنسي رودي جارسيا عن عدم تدريب الفريق بعدما أبدى موافقة مبدئية؛ لرغبته الاستمرار في أوروبا. وفق “أخبار 24”.

وكان النصر قد أعلن مؤخرًا إقالة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل وتكليف البرازيلي مارسيلو سالازار بدلاً منه مؤقتاً بانتظار تعيين مدرب جديد.

النصر يقترب من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ” جالاردو”

رياضة
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