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رياضة > بعد اعتذار “جارسيا”..”النصر” يفاوض هذا الثنائي لتدريب فريقه
04/12/2021   10:34 م

بعد اعتذار “جارسيا”..”النصر” يفاوض هذا الثنائي لتدريب فريقه

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كشفت مصادر عن دخول مجلس إدارة نادي النصر في مفاوضات مع مدربين لقيادة فريقها عقب اعتذار الفرنسي رودي جارسيا عن عدم تدريب الفريق بعدما أبدى موافقة مبدئية؛ لرغبته الاستمرار في أوروبا.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “كووورة”، إلى أن إدارة النصر تفاضل بين مدرب بالميراس البرازيلي، آبيل فييرا، الفائز بكأس ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي قبل أيام، ومدرب أولمبياكوس اليوناني بيدرو مارتنيز.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن النصر قد فاوض المدربيْن، بعد إقالة البرازيلي مانو منيزيس، لكنهما رفضا بسبب إنشغالهما مع نادييهما. وفق “أخبار 24”.

وكان النصر قد أعلن مؤخرًا إقالة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل وتكليف البرازيلي مارسيلو سالازار بدلاً منه مؤقتاً بانتظار تعيين مدرب جديد.

بعد اعتذار “جارسيا”..”النصر” يفاوض هذا الثنائي لتدريب فريقه

رياضة
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