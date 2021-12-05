يوسف خميس: النصر لا يزال مرشحاً للفوز بالدوري.. لكن بشرط

قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، إن فريق النصر لا يزال مرشحاً للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وأضاف خميس في لقاء مع برنامج “المنتصف”، على قناة “الإخبارية”، أن دائرة المنافسة على بطولة الدولة اتسعت هذا الموسم وشملت إلى جانب الهلال فريقي الاتحاد والشباب، وكذلك النصر أيضاً.
ولفت إلى أن عودة النصر للمنافسة على البطولة هذا الموسم ترتبط بمدى قدرة الفريق على تحسين الأمور وتجاوز المشاكل التي يمر بها، خاصة أن لديه القدرة والمقومات التي تؤهله للمنافسة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: #النصر ما يزال مرشحا للمنافسة على لقب الدوري #المنتصف pic.twitter.com/uQKZDsXz2E
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 4, 2021